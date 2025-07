The Punisher | le foto dal set confermano il villain dello speciale Marvel e non è quello che vi aspettate

Dopo essere tornato in Daredevil: Rinascita, il personaggio di Jon Bernthal sarĂ protagonista di una storia tutta sua in arrivo su Disney+ Dopo aver recitato in Daredevil e The Punisher di Netflix, Jon Bernthal ha fatto il suo debutto ufficiale nell'MCU nei panni di Frank Castle in Daredevil: Rinascita. Prima di riprendere il ruolo in Spider-Man: Brand New Day la prossima estate, lo vedremo anche protagonista di uno speciale su Disney+. Reinaldo Marcus Green e Bernthal hanno scritto lo speciale, che sarĂ diretto dallo stesso Green. Ora, le prime foto dal set sono trapelate online, confermando apparentemente i piani che suggeriscono che Ma Gnucci sarĂ il grande cattivo di questo spin-off. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Punisher: le foto dal set confermano il villain dello speciale Marvel (e non è quello che vi aspettate)

