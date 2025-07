I genitori di Sofia Stefani | Dichiarazioni di Gualandi sconvolgenti dice solo bugie

Bologna, 17 luglio 2025 - Prima della ripresa dell'udienza (oggi è il turno dell'esame dell'imputato, Giampiero Gualandi, imputato dell' omicidio volontario aggravato dai futili motivi di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2924). Questa mattina, per la prima volta Giampiero Gualandi ha chiesto perdono ai genitori di Sofia per la sua morte. “Ma io sposterei dalla questione del perdono alla questione della responsabilità - sono le parole della mamma di Sofia, Angela Querzè -. Nel senso che mi sembra che questa persona, diciamo per le caratteristiche professionali, oltre che giuridiche che lui stesso insomma dichiara, fosse in grado comunque con altri strumenti di provvedere alla sua vita, quindi lui ha responsabilità veramente enorme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I genitori di Sofia Stefani: “Dichiarazioni di Gualandi sconvolgenti, dice solo bugie”

Sofia Stefani, l'amica in aula: «Gualandi disse "guarda che ho una pistola" durante una lite. Una volta le ha rotto un dente» - «Ho detto che c'era un rapporto tossico tra Sofia e Gualandi perché mi sembrava che in qualche modo lui la stesse usando» ha detto Antonella Gasparini in aula durante il.

Sofia Stefani, la testimonianza: “Cosa ha fatto Gualandi dopo l’omicidio” - La sala d’udienza era immersa in un silenzio teso, come accade nei momenti in cui la realtà prende corpo nelle parole, nei dettagli, nelle immagini.

Omicidio Sofia Stefani, “Improbabile la colluttazione con Gualandi”. In aula mostrate foto della vittima - Non ci sarebbero evidenze di una colluttazione tra Sofia Stefani, 33 anni, e il 63enne Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia accusato di averla ucciso.

