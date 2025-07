Ubisoft prosegue il suo percorso di trasformazione annunciando la nascita di una nuova sussidiaria creata in collaborazione con Tencent, accompagnata dalla nomina di due co-CEO: Charlie Guillemot, figlio del fondatore Yves Guillemot, e Christophe Derennes, ex managing director per il Nord America. Questa mossa rappresenta uno dei passi più concreti dopo il massiccio investimento di 1,25 miliardi di dollari in contanti da parte del colosso cinese, effettuato a marzo per acquisire una partecipazione minoritaria. Come leggiamo su GamesIndustry, la nuova entità sarà interamente focalizzata su alcuni dei marchi più importanti della casa francese: Assassin’s Creed, Far Cry e Tom Clancy’s Rainbow Six. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ubisoft annuncia i CEO della nuova sussidiaria creata con Tencent e scatta la polemica sul nepotismo