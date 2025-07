Odiate Alessandra Amoroso incinta o la gabbia in cui vivete?

Immagino abbiate notato, ammesso che non ne siate responsabili anche voi, tutto l’ odio che viene rivolto alle donne incinte, accusate di ostentare la propria gravidanza semplicemente perché lavorano mentre sono incinte. Il caso più eclatante è quello di Alessandra Amoroso, ma non è la sola: la violenza di certi commenti rivela una profonda insofferenza verso le donne incinte che non vivono la gravidanza come un handicap. Come dicevo, l’accusa principale che viene rivolta loro è quella di ostentare. E l’ostentazione, badate bene, consiste nel lavorare durante la gravidanza. Perché, sì, Alessandra Amoroso, nel momento in cui fa concerti, promuove i propri brani o partecipa ai festival estivi, sta lavorando (serve ribadire che il lavoro artistico è lavoro, purtroppo). 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Odiate Alessandra Amoroso incinta o la gabbia in cui vivete?

