Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco | 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia

Nella giornata odierna, su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a 22 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di una violenta rissa scoppiata lo scorso 26 gennaio, in occasione dell’incontro di calcio tra Turris e Sorrento. Guerriglia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco: 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia

