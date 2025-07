Nico Gonzalez Inter l’agente spinge per il trasferimento ai nerazzurri | dialoghi aperti le cifre

Nico Gonzalez Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino della Juve nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio attacco, e una delle situazioni più interessanti riguarda Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino che sembrerebbe essere in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza nerazzurra ha già acquisito informazioni dettagliate sulla situazione del giocatore, che sta attraversando un momento di riflessione riguardo al suo futuro. La Juventus vorrebbe chiudere la cessione di Gonzalez al Al-Ahli, club saudita, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Gonzalez Inter, l’agente spinge per il trasferimento ai nerazzurri: dialoghi aperti, le cifre

