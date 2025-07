È morta Connie Francis la cantante pop degli anni ’60 di Where the Boys Are

Connie Francis , la cantante pop che pubblicò una serie di singoli di successo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, tra cui “Where the Boys Are” e “Who’s Sorry Now?,” è morta mercoledì all’età di 87 anni. La carriera musicale di Francis iniziò a metà degli anni Cinquanta con una serie di singoli senza successo per la MGM Records; tuttavia, venne arruolata per prestare la voce alle attrici Tuesday Weld e Jayne Mansfield rispettivamente in Rock, Rock, Rock del 1956 e The Sheriff of Fractured Jaw del 1958 . Dopo che la MGM Records la abbandonò, Francis fu incoraggiata a ri-registrare la canzone degli anni ’20 di Bert Kalmar e Harry Ruby “Who’s Sorry Now?”, che nel 1958 sarebbe diventata il suo primo grande successo, raggiungendo il quarto posto nella Billboard Hot 100. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

