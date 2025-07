Temptation Island che fine hanno fatto Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario?

“Aaa cercasi” cantava Francesco Gabbani in ‘Occidentali’s karma’. Ed è anche l’appello per due coppie di questa edizione di Temptation Island, quelle composte da Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario. Due coppie di cui nelle prime due puntate non si è mai parlato. Quella di Maria Concetta e Angelo, perlomeno, è stata intravista dai telespettatori in qualche frangente della narrazione, ma è la seconda a sembrare desaparecida. Temptation Island, fra Alessio e Sonia M. cosa succederĂ ? Non un video, non un falò, non un dubbio nè un’insinuazione: Lucia e Rosario si candidano per ora ad essere la “coppia comodino” di questa edizione di Temptation Island. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

