Ministero della Giustizia stanziati oltre 11 milioni per la formazione professionale dei detenuti siciliani

"Promuovere percorsi di formazione professionale all’interno delle carceri è il segno inequivocabile dell’attenzione delle istituzioni per le condizioni di vita dei detenuti". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa del ministro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

