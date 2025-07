Verstappen arriva il clamoroso annuncio del rivale | ora cambia tutto

Max Verstappen è sempre più nel caos: arriva l’annuncio clamoroso del rivale, ora cambia tutto in vista del Mondiale In casa Red Bull la situazione non è certo delle più floride. Il pilota olandese è scontento del potenziale della sua Red Bull, tutt’altro che competitiva, soprattutto nei confronti di una McLaren che invece sta volando e dominando l’attuale mondiale. E come se non bastasse, il terremoto derivante dal licenziamento di Chris Horner da parte della scuderia. A tutto ciò, vanno aggiunte le voci sempre più incontrollate di un suo possibile approdo in Mercedes nella prossima stagione. Com’è noto, nel 2026 cambierà il regolamento della Formula 1 e stando ad alcuni rumors sembra proprio che il propulsore della scuderia tedesca possa essere quello più performante. 🔗 Leggi su Sportface.it

