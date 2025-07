Calciomercato Moretto | Il Milan osserva Brown dell’Eintracht Francoforte

Calciomercato Milan, Matteo Moretto: i rossoneri monitorano Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte, un giovane che piace alla dirigenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Il Milan osserva Brown dell’Eintracht Francoforte”

In questa notizia si parla di: calciomercato - moretto - milan - brown

Calciomercato Milan, Moretto: “Liberali? Possibile strada lontana dai rossoneri” - Calciomercato Milan, Liberali potrebbe lasciare i rossoneri? Secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, non ci sarebbero discorsi per il rinnovo

Calciomercato Milan, Moretto: “Theo Hernandez proposto al Real Madrid, ma …” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Theo Hernandez proposto al Real Madrid. Le ultime novità dall'esperto Matteo Moretto

Calciomercato Milan, Moretto: “L’agente di Pulisic si muove. Lo ha proposto …” - Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan e su Pulisic in particolare. Le sue parole sull'esterno rossonero

#Calciomercato @acmilan, @MatteMoretto: “ @__archh al Fenerbahçe, ecco le cifre” - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Brown #transfers Vai su X

#Calciomercato #Milan, #Matteo #Moretto: "Accelerata per #Archie #Brown." I dettagli. Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Moretto: “I dettagli del contratto di Brown” E va sul Fenerbache; Calciomercato Milan, Moretto: Ancora nessuna risposta per Jashari e va su Archie Brown; Perchè il Milan è interessato ad Archie Brown come post Theo?.

Calciomercato Milan | Jashari-Brown, Moretto dà l’annuncio: “Vi dico che…” - Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sui movimenti del Milan, tra il colpo Jashari e l'obiettivo Brown: ecco le ultime news ... msn.com scrive

Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Brighton per Estupinan” - Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Pervis Estupinian, 27enne colombiano in scadenza ne ... Come scrive informazione.it