Arezzo, 17 luglio 2025 - "La rinascita dell'area ex Lebole non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno politico costante, di una visione chiara e della straordinaria decisione di un grande imprenditore, Patrizio Bertelli, che ancora una volta ha dimostrato il suo profondo attaccamento ad Arezzo. Dopo anni di abbandono, oggi si apre davvero una nuova pagina per la nostra cittĂ ". Così Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, commenta con soddisfazione l'avvio delle operazioni preliminari alla demolizione e l'annuncio dell'imminente firma del rogito da parte di Bertelli, figura simbolo dell'eccellenza imprenditoriale italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzini (FdI): "Ex Lebole, da ferita a simbolo di rinascita. Grazie a Bertelli per l'amore verso Arezzo, FdI ha sempre creduto in questo riscatto"

