Le parole di Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina ed ex Inter, dopo l’arrivo per la sua nuova avventura in Serie A. Edin Dzeko ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante della Fiorentina. Il bosniaco torna in Serie A due anni dopo aver lasciato l’ Inter. POLEMICA PER L’ADDIO ALL’INTER – «Non era una polemica, ma era la verità. Ho pensato le cose che ho detto: non ho capito il motivo per cui non sono stato confermato dopo che ero stato titolare nella finale di Champions. All’Inter ho comunque trascorso due anni bellissimi e non vedo l’ora di tornare a San Siro». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dzeko ritorna sull’addio all’Inter: «Nessuna polemica, ma non l’ho ancora capito. Sui miei anni lì dico questo»

