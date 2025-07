Dal retroscena De Rossi al paragone Colpani-Palmer | come riparte il nuovo Monza | CMIT

Si apre una nuova era in casa Monza: la nuova proprietà punta su Bianco, Baldissoni e Burdisso al lavoro per una stagione da protagonisti in Serie B Tutto nuovo al Monza. Dal tecnico alla dirigenza, nel giorno della presentazione di Paolo Bianco sulla panchina del club brianzolo, che ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione nell’ultimo campionato di A.  Burdisso e Bianco – Calciomercato.it Mercoledì il nuovo allenatore è stato presentato nella cornice dell’U-Power Stadium, con al suo fianco Nicolas Burdisso in conferenza stampa. Anche l’ex difensore argentino è una new entry in Brianza, dopo il ribaltone in società che ha portato il Monza nelle mani del fondo americano Becket Layne Venture s. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dal retroscena De Rossi al paragone Colpani-Palmer: come riparte il nuovo Monza | CM.IT