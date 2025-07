Li inquadrano sul maxi schermo loro fuggono | Era l’amante Cos’è successo al concerto dei Coldplay

(Adnkronos) – Un siparietto curioso, durante il concerto dei Coldplay, ha fatto il giro del web. Protagonista, suo malgrado, una coppia di spettatori ripresa dalla famosa 'kiss cam', la telecamera che inquadra nel grande schermo diverse coppie, invitandole a baciarsi davanti a tutti. In questo caso, davanti al pubblico che ieri, mercoledì 16 luglio, ha .

