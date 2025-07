Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il mercato delle difese in Serie A si infiamma con l’interesse di Inter e Juventus per Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Il difensore centrale classe 2006, considerato uno dei prospetti piĂą promettenti del calcio italiano, ha attirato l’attenzione di diversi club, ma la lotta per il suo acquisto si sta concentrando principalmente tra le due storiche rivali. Nonostante l’alto prezzo fissato dal Parma, pari a 40 milioni di euro, le due squadre stanno intensificando gli sforzi per assicurarsi il giovane difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leoni Inter, la Juve ora fa sul serio: può arrivare il sorpasso, la strategia