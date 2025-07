Brasile | pubblicato rapporto BRICS a Rio de Janeiro

Questa foto, scattata il 15 luglio 2025, mostra le copie di un rapporto intitolato “BRICS Cooperation: Advancing the Collective Progress of the Global South” (Cooperazione BRICS: far avanzare il progresso collettivo del Sud globale), pubblicato durante il BRICS Media and Think Tank Forum a Rio de Janeiro, Brasile. Il rapporto, redatto dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, e’ stato pubblicato ieri durante il forum. Un delegato apprende del rapporto intitolato “BRICS Cooperation: Advancing the Collective Progress of the Global South” (Cooperazione BRICS: far avanzare il progresso collettivo del Sud globale) durante la partecipazione al BRICS Media and Think Tank Forum a Rio de Janeiro, Brasile, il 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

