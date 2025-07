Temptation Island stasera su Canale 5 tra Denise e Marco c' è aria di addio | Lei piangeva

La tensione tra Denise e Marco esploderà nella puntata del 17 luglio. Lui reagirà con rabbia ai video di lei e fuori dal programma spunta un avvistamento che fa discutere. Questa sera, giovedì 17 luglio, in prima serata su Canale 5, ci sarà andrà in onda il terzo appuntamento di Temptation Island, che dalla prossima settimana ci farà compagnia con un doppio appuntamento settimanale: mercoledì e giovedì. Intanto, l'episodio di oggi si preannuncia carico di tensione e colpi di scena, in particolare per una delle coppie più chiacchierate: Marco Raffaelli e Denise. Marco perde il controllo dopo aver visto la sua fidanzata e il tentatore Dalle anticipazioni, scopriamo che Denise proseguirà la conoscenza con il single Flavio Ubirti, mandando su tutte le furie il fidanzato Marco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island stasera su Canale 5, tra Denise e Marco c'è aria di addio: "Lei piangeva"

In questa notizia si parla di: marco - denise - temptation - island

Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione - Il cast di Temptation Island è completo! Svelata anche la settima e ultima coppia ufficiale della 13esima edizione: ecco chi sono Marco e Denise e perché hanno deciso di partecipare al programma.

Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia: "Non mi fido di lui, mi ha tradita" - La settima coppia entra ufficialmente nel cast del reality di Canale 5. Lei vuole capire se l'uomo che ha accanto è ancora quello giusto dopo un tradimento, lui prova a dimostrarle che è cambiato.

Marco e Denise sono la settima coppia di Temptation Island 2025: “Lui mi ha tradita, da allora non mi fido più” - Annunciata la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island: si tratta di Marco e Denise. La loro storia è stata segnata da un tradimento da parte di lui.

Per Denise e Marco è iniziato il viaggio nei sentimenti! Ecco cos’è successo nella seconda puntata di #TemptationIsland Come proseguirà tra di loro? Appuntamento a GIOVEDÌ in prima serata su Canale 5! Vai su X

Per Denise e Marco è iniziato il viaggio nei sentimenti! Ecco cos’è successo nella seconda puntata di #TemptationIsland Come proseguirà tra di loro? Appuntamento a GIOVEDÌ in prima serata su Canale 5! Vai su Facebook

Chi sono Denise e Marco a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia; Temptation Island, Denise in lacrime dopo la fine del programma. Crisi con Marco? La mancata fiducia e l'avvic; Temptation Island 2025, chi sono Marco e Denise: età , lavoro e presentazione.

Temptation Island, Denise in lacrime dopo la fine del programma. Crisi con Marco? La mancata fiducia e l'avvicinamento al single Flavio - Denise, tra le protagoniste dell’edizione 2025 di Temptation Island, è stata fotografata a Fregene in ... msn.com scrive

Temptation Island, Denise in lacrime trovata da sola: con Marco c'è aria di crisi VIDEO - Denise, tra le protagoniste dell’edizione in corso di Temptation Island, è stata fotografata a Fregene in compagnia di un’amic ... Lo riporta msn.com