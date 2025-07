Al Polaresco si gioca a Beach Volley | firmata la convenzione col Comune

Bergamo. È stata approvata in Giunta giovedì 17 luglio la convenzione tra Comune di Bergamo e l’ASD Beach Volley Bergamo per la gestione dell’area del beach volley presente al Polaresco. L’accordo prevede per il Comune l’impegno a provvedere all’apertura e chiusura dello Spazio Polaresco dalle 7 alle 21 per tutti i giorni della settimana, alla manutenzione sia ordinaria e che straordinaria delle parti esterne e interne dello Spazio Polaresco compreso l’area per la pratica sportiva della “Spiaggia Volley” e alle spese per le utenze. In capo all’ASD, la manutenzione ordinaria e straordinario degli spazi per la pratica sportiva del Beac Volley all’interno dello Spazio Polaresco, gli interventi necessari per mantenere in idonee condizioni i campi da gioco e l’utilizzo gratuito di i campi da gioco negli orari di apertura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

