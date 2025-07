Silvio Baldini nuovo tecnico Under 21 Felice ed emozionato

"Persona di valore e di valori", il commento del presidente Gravina. Nunziata torna all'Under 20 ROMA - Adesso è ufficiale. Cambia il timone dell'Under 21, da oggi affidato a Silvio Baldini. Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, il tecnico toscano è pronto a raccogliere una nuova sfida con g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Silvio Baldini nuovo tecnico Under 21 "Felice ed emozionato"

