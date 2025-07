Il socio di Almasri arrestato in Germania su mandato dell’Aja Fratoianni | Che faranno a Berlino?

È stato arrestato in Germania su mandato della Corte penale internazionale Khaled al-Hisri detto “ al-Buti “, “socio” del generale libico Osama Almasri, al centro di un caso politicogiudiziario in Italia. Lo riferisce sul proprio sito il quotidiano Avvenire, con un articolo a firma di Nello Scavo. Al-Buti, viene spiegato, è “tra gli uomini al vertice della polizia-milizia Rada, la cosiddetta forza di intervento rapido che a sua volta controllava la “ polizia giudiziaria ” del generale Almasri”, a sua volta ricercato dalla Cpi, arrestato in Italia lo scorso gennaio ma subito scarcerato e rimpatriato per scelta del governo di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il “socio” di Almasri arrestato in Germania su mandato dell’Aja”. Fratoianni: “Che faranno a Berlino?”

