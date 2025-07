Macherio MB strangolata e uccisa in strada Geraldine Sanchez da ex compagno Alexander Quilla poi arrestato pm | Lei vittima di persecuzione

A fare il tragico ritrovamento i due figli minorenni della coppia. La donna era scappata dal Perù per rifarsi una vita lontano dall'uomo, da sempre violento nei suoi confronti Dramma a Macherio, in provincia di Monza e Brianza: la 34enne peruviana Geraldine Yadana Sanchez è stata strangolata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Macherio (MB), strangolata e uccisa in strada Geraldine Sanchez da ex compagno Alexander Quilla, poi arrestato, pm: "Lei vittima di persecuzione"

In questa notizia si parla di: macherio - strangolata - geraldine - sanchez

Femminicidio a Macherio, 34enne strangolata dal marito in una caserma dismessa - Ancora un femminicidio in Lombardia, nella serata di mercoledì 16 luglio. Una donna di 34 anni è stata strangolata dal marito in via Visconti di Modrone a Macherio, nella provincia di Monza e Brianza.

Era fuggita dal Perù con i figli per via del suo ex, ora indagato: donna trovata morta strangolata a Macherio (Monza) - Sono stati i figli, a dare l’allarme, non vedendo rientrare la madre. È successo a Macherio, in provincia di Monza-Brianza, dove una donna di origini peruviane è stata ritrovata morta in un’area dismessa poco distante da casa sua.

Guglielmina, madre di due figli strangolata a Macherio: arrestato l’uomo che l’aveva perseguitata dal Perù all’Italia - Macherio – Quella che si tratteggia in queste ore, sembra essere una storia di violenza domestica che attraversa i continenti e si conclude con un brutale femminicidio.

Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è morta a poche centinaia di metri da casa a Macherio (Monza e Brianza), dove si era rifugiata per fuggire alle continue violenze dell’ex marito L’uomo, arrivato in Italia 6 mesi fa, aveva però continuato a perseguitarla Vai su Facebook

Era fuggita dal Perù con i figli per via del suo ex, ora indagato: donna trovata morta strangolata a Macherio (Monza); Strangola e uccide la moglie nell'ex caserma dei carabinieri; Femminicidio a Macherio: strangolata dall’ex compagno per strada, così è morta Geraldine.

Chi era Geraldine Yadana Sanchez, strangolata in strada dal marito: era scappata in Italia per fuggire da lui - Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è morta a poche centinaia di metri da casa a Macherio (Monza e Brianza), dove si era rifugiata per fuggire alle continue ... Lo riporta fanpage.it

Femminicidio a Macherio: strangolata dall’ex compagno per strada, così è morta Geraldine - Una donna di 34 anni, Geraldine Yadana Sanchez, di origini peruviane, è stata uccisa la scorsa notte dall’ex compagno, in una zona dismessa di via Visconti, a poche centinaia di metri dalla sua abitaz ... Come scrive mbnews.it