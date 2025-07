Regionali Campania incontro Schlein-De Luca un passo in avanti per Fico candidato

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha incontrato oggi il presidente della Campania Vincenzo De Luca per delineare le prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: regionali - campania - schlein - luca

Elezioni Regionali Campania, De Luca ironico: “Io capolista? Mi candido a Papa con Trump” - L'ipotesi: De Luca candidato consigliere regionale in una sua lista civica, dopo lo stop al terzo mandato.

Regionali in Campania, De Luca non c’è ma la destra litiga: i possibili nomi in campo e perché c’è chi vuole il rinvio - Le elezioni regionali si avvicinano e la Campania entra nel vivo della sfida politica. Chiusa definitivamente la porta a un terzo mandato per Vincenzo De Luca dopo il verdetto della Corte costituzionale, si apre ora la corsa alla successione.

ESCLUSIVA/ Regionali Campania, incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni - Tempo di lettura: < 1 minuto di Redazione Politica A quanto apprende Anteprima24.it, è previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein per discutere delle Regionali in Campania.

Regionali, De Luca incontra Schlein: verso l'accordo su Fico candidato in Campania Vai su X

TG MINFORMO SOCIAL AI del 14 Luglio 2025 1POLITICA – Regionali, De Luca-Schlein: si attende l’incontro 2CRONACA – Scoperto laboratorio abusivo per... Vai su Facebook

Nessun veto a candidati, incontro Schlein-De Luca in vista delle regionali in Campania; Regionali Campania, De Luca vede Schlein per l’intesa sul candidato 5 stelle; Schlein vede De Luca, incontro proficuo.

Regionali in Campania, De Luca incontra Schlein: «Clima positivo e proficuo» - La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato in queste ore il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Come scrive msn.com

Regionali Campania, incontro tra Schlein e De Luca: Fico prende quota - Elly Schlein e Vincenzo De Luca si sono incontrati per fare il punto in vista delle elezioni Regionali in Campania del prossimo autunno. Secondo msn.com