È morta Connie Francis la cantante di Pretty Little Baby aveva 87 anni

È morta Connie Francis, cantante italo-americana, diva della musica negli anni '60. Aveva 87 anni e nell'ultimo mese era stata ricoverata più volte dopo una frattura all'anca. A giugno aveva aperto un profilo TikTok per ringraziare i fan che avevano reso virale il suo brano del 1962, Pretty Little Baby. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morta a 87 anni Connie Francis, una delle più famose cantanti americane tra gli anni Cinquanta e Sessanta

