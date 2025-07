Gromo la piccola Toledo medioevale non ha una banca | Fino a mezza giornata per fare un prelievo

Milano, 17 luglio 2025 - Nel Medioevo la chiamavano "la piccola Toledo", per le sue fucine legate alla costruzione delle armi bianche. Oggi Gromo, in provincia di Bergamo, è uno splendido Borgo, inserito tra i" più belli d'Italia", ma non ha nemmeno uno sportello bancario. È così dal 2021 quando ha chiuso la filiale di Intesa Sanpaolo. Da quattro anni, dunque, i residenti sono costretti a percorrere diversi chilometri per andare in banca, con giornate perse e qualche pericolo per effettuare un prelievo a maggiore distanza da casa. Anche i turisti sono scontenti per l'assenza di uno sportello. Gromo e la desertificazione bancaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it