Fiorentina Dzeko | Con Kean e Gud il tridente si può fare

FIRENZE – Presentazione ufficiale al Viola Park per Edin Dzeko, 39 anni, centravanti veterano, uomo dal gol facile. Che promette di segnare anche con la maglia viola. Comincia parlando di Kean: “Moise ha fatto vedere a tutti che giocatore è. Anche Gud ha fatto vedere ottime cose, e per me può fare anche di più. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Dzeko: “Con Kean e Gud il tridente si può fare”

In questa notizia si parla di: kean - dzeko - fare - fiorentina

Dzeko, semplice alternativa a Kean o co-titolare? Cosa fare e quanto spendere al Fantacalcio - L’attaccante bosniaco ha fatto ritorno in Serie A dopo due anni al Fenerbahce: ecco come muoversi all’asta, in termini di spesa, per il nuovo acquisto della Fiorentina Dzeko, semplice alternativa a Kean o co-titolare? Cosa fare e quanto spendere al Fantacalcio (Ansa) – SerieANews.

Fiorentina: Pioli in arrivo. Trattativa con Dzeko (39 anni) tentando di trattenere Kean. Gudmundsson: Genoa non fa sconti - FIRENZE – Arriverà Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, appena potrà liberarsi dal contratto con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, intanto la società è impegnata su più fronti, tra rinnovi, riscatti e innesti per il futuro.

Fiorentina, Dzeko o Immobile in attacco per Pioli. Aspettando la conferma di Kean - FIRENZE – Guarda all’attacco, e alla Turchia, il calciomercato della Fiorentina. Che, nell’attesa di ufficializzare la conferma di Kean guarda a due grandi nomi già in serie A nel passato: si tratta Edin Dzeko, ex Inter e Roma, del Fenerbahce e Ciro Immobile, bandiera del passato della Lazio, del Besiktas.

.@acffiorentina, Dzeko: “Tridente con Kean e Gudmundsson? Moise ha dimostrato il suo valore, Albert può fare ancora meglio” Vai su X

? #Pioli a Sky Sport: "#Kean insieme a #Gudmundsson e #Dzeko? Sì, ecco perché" #Fiorentina #SerieA ? https://www.violanews.com/news-viola/radio-e-tv/pioli-a-sky-kean-insieme-a-gudmundsson-e-dzeko-si-ecco-perche/ Vai su Facebook

Fiorentina, Dzeko: Io, Kean e Gudmundsson possiamo giocare insieme. Addio all'Inter? Nessuna polemica; Fiorentina, Dzeko: Con Kean e Gud il tridente si può fare; Dzeko: “Che giocatore Kean!”. Quelle parole sull’Inter: “Ho solo detto la verità”.

Pagina 1 | Dzeko: “Che giocatore Kean!”. Quelle parole sull’Inter: “Ho solo detto la verità” - Tanti i temi trattati, dalla 'decisione strana' dell'Inter all'entusiasmo per la nuova sfida con Pioli ... Da tuttosport.com

Dzeko: "Ho sentito 'Fiorentina' e ho detto 'firmo subito'. Io, Gud e Kean insieme. All'Inter dico..." - Il 39enne attaccante bosniaco si è presentato: "Saremo ambiziosi e teniamo molto alla Conference. Riporta gazzetta.it