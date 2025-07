Dotting makeup | la tecnica di applicazione del trucco si ispira al Puntinismo

Truccare è un’arte e ogni artista ha la propria tecnica. I Preraffaelliti dipingevano con un’attenzione minuziosa al dettaglio, mentre Monet prediligeva pennellate rapide e separate per creare un’impressione visiva vibrante e dinamica. George Seurat invece, è stato pioniere del Pointillisme – o puntinismo – una tecnica pittorica che si distingue per la scomposizione dei colori in piccoli puntini. Ed è proprio a questa tecnica che si ispira il nuovo modo di applicare il trucco virale su TikTok (dove esiste un filtro apposta). La differenza tra tecnica di trucco e pittorica è però evidente: nel Pointillisme si lasciavano i colori sulla tela, senza mescolarli direttamente. 🔗 Leggi su Amica.it

