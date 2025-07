Attori leggendari dei videogame si uniscono per un horror in arrivo tra pochi giorni

Il settore dei giochi horror psicologici si prepara ad accogliere un nuovo titolo di grande impatto, previsto per la fine del mese. Con un cast di attori noti nel mondo dei videogiochi e ambientazioni che esplorano il lato oscuro dell’industria cinematografica, Dead Take si presenta come una delle uscite più attese di questa stagione. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli principali riguardanti il gioco, il cast stellare coinvolto e le aspettative che circondano questa novità . tutto sul nuovo horror psicologico Dead Take. cast stellare e personaggi principali. Dead Take è un’esperienza horror ambientata a Hollywood, sviluppata da Surgent Studios, in uscita il 31 luglio 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Attori leggendari dei videogame si uniscono per un horror in arrivo tra pochi giorni

In questa notizia si parla di: horror - attori - leggendari - videogame

Al pacino e dan stevens nel film horror esorcismo: tra realtà e finzione spiegato dal regista e dagli attori - Il mondo dell’horror si arricchisce di un nuovo capitolo con l’uscita del film The Ritual, previsto per il 6 giugno 2025.

Carrie: il cast dello show di Mike Flanagan e i suoi attori horror ricorrenti - anticipazioni sulla nuova serie tv di mike flanagan: il cast e le novità . La produzione della prossima adattamento televisivo di Stephen King, diretta da Mike Flanagan, sta suscitando grande interesse tra gli appassionati del genere horror.

In arrivo un film 'soft horror' girato a Genova: studenti e attori nel cast, un liceo come location - È uscito il teaser trailer ufficiale di 'Nightmare School - Il Mistero del Professor Marabecca', il nuovo film, tutto genovese, prodotto dalla scuola di teatro e cinema per ragazzi  ZuccherArte, in collaborazione con Cineguida, partner del progetto.

Il Viaggio Leggendario: trailer, colonna sonora e la rivista ufficiale del film dei DinsiemE (Al cinema).

Gli attori che sono saliti di livello per ottenere ruoli leggendari - MSN - Tuffiamoci nell'affascinante regno degli attori che interpretano personaggi famosi dei videogiochi nei film. msn.com scrive

10 indimenticabili film della Hammer - Wired Italia - Vampiri, scienziati pazzi, mostri mitologici, mummie e creature leggendarie compongono il variegato repertorio ... Scrive wired.it