Pazzo Tour de France tra le bici spunta un tifoso con… gli sci

(Adnkronos) – Non solo biciclette al Tour de France 2025. Durante la dodicesima tappa di oggi, giovedì 17 luglio, alcuni tifosi hanno dato vita a una scena surreale seguendo il percorso dei ciclisti impegnati in una tappa di alta montagna. Le telecamere di Eurosport hanno infatti inquadrato un appassionato mentre veniva trascinato, sul prato spoglio .

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Al Tour de France 2025 «pedala» il business delle bici hi-tech: 850 mezzi da oltre 7,5 milioni - Dal telaio aerodinamico stampato in 3D al cambio elettronico a 13 velocità, il ciclismo professionistico diventa una vetrina da milioni per l’industria delle due ruote. Da msn.com

Tour de France 2025, bici e maglia speciale per la Israel - MSN - Premier Tech dopo il rinnovo a tempo indeterminato con Factor Bikes è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. msn.com scrive