Tutto sulla guerra ombra contro la flotta fantasma di Mosca

Dal gennaio 2025 sei petroliere sono state colpite da esplosioni di matrice ignota, tutte avvenute dopo che le navi avevano effettuato scali nei porti russi. L’ultimo episodio riguarda la Eco Wizard, che il 6 luglio ha subito due detonazioni a distanza di dieci minuti mentre era attraccata al porto russo di Ust’-Luga, sul Mar Baltico. Operazioni di sabotaggio con un rilevante impatto militare, logistico e finanziario sulla sostenibilità delle operazioni di Mosca e sull’utilizzo delle flotte fantasma come strategie per la rivendita del petrolio e per l’aggiramento delle sanzioni. Gli attacchi alle navi russe Questo evento ha accresciuto i timori, perché rappresenta il settimo incidente in sette mesi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutto sulla guerra ombra contro la flotta fantasma di Mosca

Vertice fantasma, Mosca vuole tenersi tutto. Kiev: «Irricevibile» - Due ore per dirsi arrivederci. È questo il risultato principale dei tanto attesi colloqui tra Russia e Ucraina di ieri.

Caccia russo invade lo spazio aereo NATO: la "nave fantasma" scatena la risposta di Mosca - Un caccia russo ha sorvolato lo spazio aereo estone dopo che Tallinn aveva fermato una nave sospetta legata alla "flotta fantasma" di Mosca.

Germania e Nato non temono la Russia: "Siamo di più, abbiamo di più e siamo migliori". Finlandia: "Ora Mosca scorta le navi fantasma" - Roma, 24 maggio 2025 - "La mia posizione è: combattere stasera. Dobbiamo e saremo pronti all'azione entro poche ore", il generale Andreas Henne, comandante della nuova Divisione di Difesa Nazionale tedesca ha assicurato che la Bundeswehr (le Forze armate tedesche) e la Nato sono pronte a rispondere a crescente rischio di un'aggressione russa.

Vertice fantasma, Mosca vuole tenersi tutto. Kiev: «Irricevibile»; Flotta fantasma di Mosca dietro i cavi recisi nel Baltico, sospetti svedesi: inviato un team; Approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Vertice fantasma, Mosca vuole tenersi tutto. Kiev: «Irricevibile» - In una sala del palazzo di Dolmabahce a Istanbul le delegazioni dei due paesi in guerra si sono incontrate per la prima volta dalla primavera del 2022, quando il primo tentativo di porre fine al.

Dall'Operazione Pesce Rosso alle basi fantasma della Cia: come Kiev colpisce Mosca nell'ombra - Dietro la guerra in Ucraina si combatte un conflitto segreto tra 007.