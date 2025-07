Trump | forse possibile accordo con Ue

16.05 Accordo sui dazi vicino con l'India e forse con la Ue, piĂą lontano con il Canada: così a Real America's Voice il presidente Usa. "Siamo molto vicini all'India e potremmo forse raggiungere un accordo con la Ue" ha detto. "L'Unione Europea è stata brutale,e ora si sta comportando in modo molto gentile. Vogliono raggiungere un accordo, e sarĂ molto diverso dall' accordo che abbiamo avuto per anni". Un accordo con il Canada? "E' troppo presto per dirlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: accordo - forse - trump - possibile

Guerra in Ucraina, Trump pessimista su un accordo tra Kiev e Mosca: “C’è troppo odio tra Zelensky e Putin, forse la pace non è possibile” - Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina e questa volta lo fa con toni più cupi. In una lunga intervista alla trasmissione “Meet the Press” dell’emittente americana NBC, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso pessimismo sulla possibilità di arrivare a una soluzione pacifica del conflitto tra Kiev e Mosca, lasciando intendere che un accordo potrebbe non essere raggiungibile.

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Media: "Il presidente americano vuole raggiungere un'intesa con Netanyahu (atteso lunedì a Washington) sulla fine della guerra.

Trump frena sulla guerra: "Forse non è possibile un accordo di pace tra Mosca e Kiev" - Questa sera andrà in onda l'attesa intervista alla NBC News, nella quale il presidente Usa parlerà di Ucraina, deportazioni, terzo mandato e Tik Tok

#Dazi #Trump "Forse potremmo raggiungere un accordo con l'#UE, ma sarà molto diverso da quello che abbiamo avuto per anni. L'UE è stata brutale e ora si sta comportando in modo gentile". Vai su X

Gaza, Trump: «Accordo vicino, forse in settimana» Vai su Facebook

Dazi, Trump: 'Forse potremmo raggiungere un accordo con la Ue'; Dazi, Trump: Forse potremmo raggiungere un accordo con la Ue, ma sarĂ diverso dal passato; Trump, forse potremmo raggiungere un accordo con la Ue.

Trump, forse potremmo raggiungere un accordo con la Ue - Gli Stati Uniti sono molto vicini a un accordo commerciale con l'India, mentre un accordo potrebbe essere raggiunto anche con l'Europa, ma è troppo presto per dire se un accordo possa essere raggiunto ... msn.com scrive

Dazi, Trump: 'Forse potremmo raggiungere un accordo con la Ue' - Gli Stati Uniti sono molto vicini a un accordo commerciale con l'India, mentre un accordo potrebbe essere raggiunto anche con l'Europa, ma è troppo presto per dire se un accordo possa essere raggiunto ... Da ansa.it