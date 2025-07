Distribuzione Moderna in crescita la cultura DE&I

Milano, 17 lug. (askanews) - Una fotografia chiara della Distribuzione Moderna in Italia. Presentato a Milano il secondo Osservatorio Diversity, Equity & Inclusion nella Distribuzione Moderna, promosso da Federdistribuzione e curato da ALTIS - Graduate School of Sustainable Management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un modo per capire come si muovono le imprese distributive su temi come diversità , equità e inclusione. Abbiamo parlato con Francesco Quattrone, Direttore Area Lavoro e Relazioni Sindacali di Federdistribuzione: "Collaboriamo con le aziende affinché tutti i temi della Diversity e Inclusion siano sviluppati, tutti trovino giusto spazio all'interno delle aziende e abbiamo visto nel corso del tempo che l'impegno delle aziende è aumentato, i risultati stanno arrivando, ovviamente bisogna accompagnarle in un percorso molto lungo e soprattutto stabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

