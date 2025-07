America’s Cup caos protocollo | fronte contro New Zealand ma si inseriscono i francesi… E il tempo scorre

Mancano un paio di anni alla prossima edizione della America’s Cup e al momento non c’è ancora un protocollo. Lo scorso 22 maggio era emerso un po’ di malessere da parte di alcuni sfidanti: Athena Racing (Challenger of Record) e American Magic aveva diffuso un paio di comunicati stampi per criticare l’operato di Team New Zealand, detentore della Vecchia Brocca. Gli uomini di Ben Ainslie, che è alla disperata ricerca di fondi economici per onorare al meglio l’impegno dopo che INEOS si è chiamata fuori dai giochi, si sono detti preoccupati per la mancanza di trasparenza da parte dei Kiwi. Nello specifico si leggeva che Athena “ è preoccupata per la persistente mancanza di trasparenza in merito al recente annuncio della città ospitante della Coppa nel 2027 e per l’impatto che ciò sta avendo sull’obiettivo principale di negoziare un protocollo sportivo equo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, caos protocollo: fronte contro New Zealand, ma si inseriscono i francesi… E il tempo scorre

In questa notizia si parla di: america - protocollo - zealand - caos

America’s Cup a Napoli, il team New Zealand: Completa trasparenza, ecco l’ultima bozza del protocollo - “Il Defender ha lavorato a stretto contatto e positivamente con tutti i team per portare l’America’s Cup ad una nuova partnership e struttura collaborativa per rafforzare il futuro dell’America’s Cup a beneficio dell’evento e di tutti i team attuali e futuri.

America’s Cup, obbligo di una donna a bordo e spazi per gli stranieri: presentata la bozza del protocollo - Team New Zealand ha prontamente replicato alle accuse di scarsa trasparenza ricevute nella giornata di ieri da Athena Racing e American Magic.

America’s Cup, per Alinghi il protocollo annunciato da New Zealand non è stato concordato - Alinghi Red Bull Racing attacca Emirates Team New Zealand circa le prime scelte effettuate in vista dell’ America’s Cup 2027 di vela, che si disputerà a Napoli: il team elvetico critica con un comunicato stampa, rilanciato dall’ ANSA, il  protocollo presentato, in quanto non condiviso con il Challenger of Record, Athena Racing, e la sede prescelta, non nel merito ma nelle modalità .

America’s Cup, caos protocollo: fronte contro New Zealand, ma si inseriscono i francesi… E il tempo scorre; Coppa America: Alinghi rinuncia alla sfida, ma Grant Dalton non ci sta e risponde.

America's Cup: Alinghi a New Zealand: 'Protocollo non concordato' - Le scelte "di gestione e governance della Coppa America" da parte di Team New Zealand sono finite nel mirino di Alinghi Red Bull Racing, che ha diffuso una nota piuttosto critica nei confronti del ... ansa.it scrive

America's Cup 2024: il Protocollo - ANSA Vela - ANSA.it - Presentato il Protocollo scritto insieme dal detentore Emirates Team New Zealand e dal primo sfidante (Challenger of Record) Ineos Britannia Team. Lo riporta ansa.it