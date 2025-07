E' stato¬†arrestato a Barcellona dagli agenti della Polizia Penitenziaria Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso il 3 luglio scorso, dopo aver discusso la tesi di laurea all'Universit√† di Bologna. L'evaso "√® stato localizzato e bloccato grazie a una complessa attivit√† investigativa coordinata dalle Procure di Bologna e Ancona", spiega in una nota il ministero della Giustizia, che sottolinea come siano state "determinanti le attivit√† di indagine e ricerca del Nucleo Investigativo Regionale e del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, che hanno consentito di localizzare il fuggitivo in territorio spagnolo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corinaldo: Andrea Cavallari preso a Barcellona: era evaso dopo la laurea