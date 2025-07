Impediva al padre di vedere le figlie | condannata madre

Tempo di lettura: < 1 minuto Una battaglia guudiziaria andata avanti per anni e documentata anche attraverso le colonne di Anteprima24 ( CLICCA E LEGGI QUI). un padre che chiedeva solo il rispetto dei propri diritti ed ossia vedere le due figlie secondo quanto stabilito dal Tribunale al momento dalla separazione dall’ex e madre delle figlie.  Denunce su denunce, segnalazioni ai Carabinieri (CLICCA E LEGGI QUI) e la sentenza arrivata il 16 luglio 2025, Seconda sezione penale, giudice monocratico che ha condannato a tre mesi di pena sospesa e un ammenta di euro 2500 la madre che non avrebbe rispettato gli obblighi del Tribunale che regolava l’affidamento delle minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impediva al padre di vedere le figlie: condannata madre

