mezzocannone occupato nove avvisi di apertura delle indagini contro gli attivisti

Tempo di lettura: 2 minuti Nove avvisi di apertura d’indagini per le giornate del 15, del 26 e del 27 maggio, probabilmente altri in arrivo. È il bilancio provvisorio che arriva da alcuni movimenti napoletani che da sempre si organizzano contro il genocidio in Palestina e le guerre ad ogni latitudine. “ Un attacco vile, prevedibile con i tempi che corrono ma non per questo meno odioso. I tutori dell’ordine stanno guardando dalla parte sbagliata: tra di noi troveranno solo attivisti, lavoratori, studenti, persone che lottano. I veri criminali stanno al governo”, è quanto si legge in una nota pubblicata da Mezzocannone Occupato, tra i destinatari delle ipotesi di reato notificate a casa degli attivisti dalle prime ore del mattino di martedì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

