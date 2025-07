L’inconfondibile voce di Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival mercoledì 23 luglio con il nuovo disco

La II edizione del festival guidata da RTI Teatro Romano di Ostia. OSTIA ANTICA FESTIVAL Mercoledì 23 luglio BENJAMIN CLEMENTINE L'artista inglese presenta il suo ultimo disco "Sir Introvert and the Featherweights". Una voce inconfondibile e una presenza scenica fuori dal tempo pronta a incantare il Teatro Romano di Ostia. ANDREA PERRONI IL 21 GIUGNO, GLASS BEAMS IL 22 GIUGNO, EDIPO RE – TEATRO DI ROMA DAL 2 AL 6 LUGLIO, FRANCESCO DE CARLO IL 9 LUGLIO,  LILLO E ACHD 12 LUGLIO, ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO IL 13 LUGLIO, BILL CALLAHAN IL 14 LUGLIO, STEFANO NAZZI IL 15 LUGLIO, ANTIGONE – TEATRO DI ROMA IL 18 E 19 LUGLIO, BENJAMIN CLEMENTINE IL 23 LUGLIO, IFIGENIA IN AULIDE – TEATRO DI ROMA IL 25 E 26 LUGLIO, RY X IL 27 LUGLIO, LA SERA DEI MIRACOLI – OMAGGIO A LUCIO DALLA IL 2 AGOSTO, MARLENE KUNTZ IL 6 SETTEMBRE, BARBASCURA X IL 9 SETTEMBRE, MARCO CASTELLO L'11 SETTEMBRE, NERI MARCORÈ IL 19 SETTEMBRE, ELIO GERMANO E TEHO TEARDO IL 26 SETTEMBRE

Al via a Roma la prima edizione del "Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato" - Nasce a Roma la prima edizione del "Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato", che dal 23 giugno al 26 luglio, trasformerà questo luogo iconico in un crocevia di arte e pensiero in dialogo tra classici e contemporaneità .

L’Ostia Antica Festival 2025 omaggia Lucio Dalla, Faber e Franco Battiato - Il programma completo dell’ Ostia Antica Festival 2025 con tragedie greche, spettacoli di prosa, omaggi ai grandi cantautori italiani, musica contemporanea e stand up comedy.

Riparte l’Ostia Antica Festival, da Andrea Perroni a Elio Germano - Roma, 18 giu. (askanews) – Torna al Teatro Romano di Ostia l’Ostia antica festival, rassegna dedicata alla musica e al teatro che, alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica, è in programma dal 21 giugno al 30 settembre in un viaggio tra generi, linguaggi e sensibilità artistiche diverse.

