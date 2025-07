Helena Prestes: dal cuore del Brasile alla scena italiana. Il dolce messaggio rivolto ai fan post compleanno . Helena Prestes è una figura poliedrica che incarna perfettamente la fusione tra forza, grazia e determinazione. Nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, Helena ha trasformato una giovinezza segnata da difficoltà economiche in un trampolino verso una carriera internazionale, prima nel mondo della moda e poi in quello della televisione italiana. Leggi anche Verdiana: la voce e il volto del ritorno alle radici  La moda l’ha portata a viaggiare in Europa e a stabilirsi infine a Milano, città dove ha trovato non solo opportunità professionali, ma anche una nuova casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes: il dolce messaggio rivolto ai fan post compleanno