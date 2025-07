4 trend make-up per l' estate 2025 | labbra glossate ombretti Y2K blush blindness e sun projection skin

Il trucco dell'estate è fresco e luminoso, ma lascia spazio anche al colore, sia sul viso che sugli occhi, dove esagera con tonalità vibranti e inattese che spaziano dall'azzurro al viola alle texture metalliche. Vi raccontiamo le tendenze più hot di stagione, tutte da sperimentare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 4 trend make-up per l'estate 2025: labbra glossate, ombretti Y2K, blush blindness e sun projection skin

In questa notizia si parla di: estate - trend - make - labbra

