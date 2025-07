Si arrampicano sulla Cupola e si fanno un selfie | denunciati due ragazzi di 17 e 18 anni

Dopo l'episodio dello scorso gennaio, altri due ragazzi si sono arrampicati sulla Cupola di Novara per scattarsi foto e video. √Č successo nella serata di ieri, mercoled√¨ 16 luglio, quando intorno alle 21,30 √® arrivata al 112 la segnalazione di due persone che si stavano arrampicando sulla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: cupola - ragazzi - arrampicano - fanno

Firenze, si arrampicano in cima alla Basilica di Santa Croce per farsi un selfie. ¬ęAtto irresponsabile¬Ľ - Il video; Sui social il video di due persone che si arrampicano in cima alla basilica di Santa Croce / VIDEO; Dopo il Duomo e San Siro, il ragazzino urban climber si arrampica sulla Cupola di Novara.

Si arrampicano sopra un treno, poi fanno qualcosa di ancora più ... - Uno dei due ragazzi è riuscito a compiere un gesto ancora più pericoloso e stupido: si è avvicinato ad una fila di bobine elettriche e ne ha toccata una, rimediando una ... leggo.it scrive