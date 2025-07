Furgone ' esplode' in piazza Roma a San Mamete Valsolda strada chiusa

Sono ancora pochissime le informazioni disponibili su quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, gioved√¨¬†17 luglio, a San Mamete, frazione di Valsolda (Como). Un furgone sarebbe esploso in piazza Roma, generando un incendio che ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Quicomo.it

