Ufficiale Baldini ct dell' Under 21 | Vestire l' azzurro è un grande orgoglio La scelta è stata di Gravina

"Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - una persona di valore e di valori. Baldini ha qualitĂ umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualitĂ agli Azzurrini. Il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Silvio Baldini è il nuovo ct dell'Italia Under 21, al suo fianco anche Andrea Barzagli.

