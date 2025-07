Bmw iX | i dettagli sull' offerta in leasing

Con un canone mensile a partire da 660 euro e opzione di riscatto finale, Bmw propone una soluzione flessibile per accedere al mondo dell'elettrico premium senza rinunciare a prestazioni e design. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw iX: i dettagli sull'offerta in leasing

In questa notizia si parla di: dettagli - offerta - leasing - prestazioni

Luis Henrique a un passo! I dettagli dell’offerta dell’Inter - L’Inter continua a seguire con attenzione il mercato estivo. Se da un lato ci sono due competizioni da finire e magari vincere, in sede Inter non si perde tempo e si prova a delineare i prossimi arrivi, come quello di Luis Henrique.

Huijsen Real Madrid, arrivano conferme: già presentata l’offerta al calciatore! Ecco quanto guadagnerebbe la Juve. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Huijsen Real Madrid, già presentata l’offerta al calciatore. Le ultime novità sul gioiello ex Juventus.

Coppola Juventus, l’indiscrezione: pronta l’offerta per il difensore del Verona! Svelate le cifre. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Coppola Juventus, pronta l’offerta al Verona! Le cifre della possibile proposta: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

Guida BMW Serie 1 120 M Sport Design con Leasing Finanziario WHY-BUY. Scopri tutti i dettagli dell’offerta https://www.bmw.it/it/gamma/serie-1/bmw-serie-1/bmw-serie-1.html Vai su Facebook

Citroën Jumper: i dettagli dell'offerta leasing sul furgone francese; Street: la Yamaha XSR 900 GP è in vendita e disponibile per un leasing di 149 €/mese!; MG HS Plug-in Hybrid: offerta Aprile 2025, info e promozioni.

Bmw iX: i dettagli sull'offerta in leasing - Con un canone mensile a partire da 660 euro e opzione di riscatto finale, Bmw propone una soluzione flessibile per accedere al mondo dell'elettrico premium senza rinunciare a prestazioni e design ... Segnala gazzetta.it

Bmw X6 in leasing: i dettagli dell'offerta | Gazzetta.it - Bmw X6 in leasing: i dettagli dell'offerta Fino al 30 giugno 2024 Bmw X6 xDrive30d M Sport è disponibile con la formula Why- gazzetta.it scrive