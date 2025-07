È il più grande pezzo di Marte che abbiamo sulla Terra | il meteorite ‘marziano’ venduto all’asta per 5,3 milioni di dollari è record

Un viaggio durato cinque milioni di anni, iniziato con un violento impatto sulla superficie di Marte e terminato sotto il martello di Sotheby’s a New York per la cifra record di 5,3 milioni di dollari. È la storia di NWA 16788, un meteorite di 24,5 chilogrammi che è diventato non solo il più costoso mai venduto all’asta, ma che detiene anche un altro primato: è il più grande frammento del Pianeta Rosso conosciuto sulla Terra. Un record alla “Geek Week” di Sotheby’s. Il reperto è stato il pezzo forte dell’asta annuale “ Geek Week” della nota casa d’aste internazionali, un evento dedicato a oggetti scientifici e di storia naturale, che si è tenuto dal 2 al 17 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È il più grande pezzo di Marte che abbiamo sulla Terra”: il meteorite ‘marziano’ venduto all’asta per 5,3 milioni di dollari, è record

