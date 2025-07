L’artista e campionessa di body painting stroncata da un tumore a 41 anni | era famosissima

La campionessa stroncata da un tumore a 41 anni: era famosissima – Aveva il dono di trasformare un volto in una tela. Ogni pennellata era un’emozione, ogni sfumatura raccontava una storia. Nei suoi post sui social parlava con le immagini più che con le parole: corpi dipinti, trasformati in visioni oniriche, creature mitologiche, maschere teatrali. Il suo talento era diventato una firma riconoscibile, la sua arte un modo per farsi ascoltare in silenzio, attraverso i colori. Poi il buio. Un annuncio che ha lasciato senza parole amici, colleghi, allievi e appassionati. Dietro quell’energia incontenibile, dietro quei sorrisi pieni di passione, da tre mesi si nascondeva una battaglia silenziosa contro un male aggressivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

