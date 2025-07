Ufficiale Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli

Dopo le visite mediche a Villa Stuart, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli. Napoli, ufficiale l’acquisto di Noa Lang. L’acquisto del 26enne esterno olandese proveniente dal Psv è stato formalizzato tramite il tweet consueto del presidente De Laurentiis: «Benvenuto Noa!» Ed è arrivato anche il comunicato sul sito ufficiale del club: « La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Noa Noell Lang dal PSV Eindhoven». Sulla situazione Ndoye:. Scrive così Il Resto del Carlino: «Non meno di 45 milioni per Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ufficiale, Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli

