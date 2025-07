Star Trek 4 che fine ha fatto il nuovo film? Il regista di Fantastici 4 parla del suo addio

Il quarto capitolo del franchise prodotto da J.J. Abrams giace in un limbo ormai da quasi dieci anni e ora Matt Shakman ha rivelato il motivo del suo abbandono Negli ultimi anni, la Paramount ha tentato più volte di riportare sul grande schermo la saga di Star Trek. Lo studio era riuscito a rilanciare con successo la longeva saga fantascientifica con il reboot di J.J. Abrams del 2009, ma dopo Star Trek Beyond del 2016, ogni tentativo successivo si è arenato. Con lo studio desideroso di tornare a bordo dell'Enterprise, Paramount ha assunto vari registi per dirigere il progetto nel corso degli anni, tra cui Matt Shakman, che alla fine ha abbandonato la produzione per dirigere I Fantastici 4: Gli Inizi per i Marvel Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Trek 4, che fine ha fatto il nuovo film? Il regista di Fantastici 4 parla del suo addio

