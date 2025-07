jeff Bezos ha lasciato una maxi mancia da 45 mila euro al personale dell’hotel | gli hanno fatto il regalo più grande per un miliardario

Si sarĂ anche fatto criticare da mezza cittĂ per un matrimonio percepito come esclusivo e “off limits “, ma al momento dei saluti, Jeff Bezos ha voluto lasciare un ricordo tangibile della sua gratitudine. Dopo esser ripartito dalla laguna, dove ha celebrato per tre giorni le sue nozze con Lauren Sánchez, è iniziata a circolare una voce che ha del clamoroso: il fondatore di Amazon avrebbe lasciato una mancia di 45.000 euro da dividere tra tutto il personale dell’Hotel Aman, il lussuosissimo sette stelle sul Canal Grande che ha fatto da quartier generale ai festeggiamenti. La notizia, come riporta Il Messaggero, non arriva da fonti ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

