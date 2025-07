Stefano De Martino debutta a teatro | camicia e cravatta sono sempre uguali ma con le scarpe vintage

Stefano De Martino ha appena dato il via al tour teatrale con il suo spettacolo Meglio Stasera e lo ha fatto con un look particolarmente noto al pubblico, quello con camicia e cravatta che sfoggia sempre in tv. L'unica differenza? Le scarpe vintage: ecco il significato simbolico della scelta di stile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stefano - martino - camicia - cravatta

Affari Tuoi, Stefano De Martino striglia Ricardo: "Lo hai detto, ora lo fai" - Le regole vanno rispettate, anche quando si tratta di Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio.

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: vacanze insieme in Sardegna per la nuova coppia dell'estate Vai su X

Siamo Amici da una vita e posso dire che merita tutto lo straordinario successo che sta avendo. Perché non ha mai perso la sua umiltà e la sua semplicità … forza Stefano De Martino. #palinsestirai Vai su Facebook

Stefano De Martino dai pacchi agli eventi fashion: addio cravatta, ora indossa la giacca incrociata; Buon compleanno Stefano De Martino, 35 anni e una camicia bianca per sbancare in tv; Il ritorno della cravatta (effetto De Martino): la più richiesta del momento è il modello Milano. E la usano anche le donne.

Stefano De Martino debutta a teatro: camicia e cravatta sono sempre uguali (ma con le scarpe vintage) - Stefano De Martino ha appena dato il via al tour teatrale con il suo spettacolo Meglio Stasera e lo ha fatto con un look particolarmente noto al pubblico ... fanpage.it scrive

Stefano De Martino dai pacchi agli eventi fashion: addio cravatta, ora ... - Stefano De Martino ha partecipato all'inaugurazione di una mostra di Dolce&Gabbana e ne ha approfittato per cambiare stile. Come scrive fanpage.it