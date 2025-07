Plusvalenze fittizie condannato a due anni Luca Campedelli ex patron del Chievo Verona

Il tribunale di Forlì ha condannato a due anni di reclusione Luca Campedelli. L’ex presidente e proprietario del Chievo Verona è stato dichiarato colpevole per le plusvalenze fittizie inserite nel bilancio 20172018, durante il processo per il fallimento del Cesena Calcio. Al centro delle indagini proprio le compravendite di calciatori tra le due societĂ . Assolto, invece, l’ex direttore sportivo del club, Rino Foschi. Il suo legale, Mattia Grassani, ha commentato: «Esce a testa alta e completamente pulito, dal processo sulle plusvalenze ai dirigenti del Cesena e del Chievo. Dopo sei anni, e un processo durissimo, si chiude una pagina nera della giustizia che ha comportato per il mio cliente conseguenze pesantissime nel mondo del lavoro calcistico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Plusvalenze fittizie, condannato a due anni Luca Campedelli, ex patron del Chievo Verona

